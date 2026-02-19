Il Papa ai sacerdoti romani | Niente omelie con l’intelligenza artificiale serve fede autentica
Il Papa ha criticato l’uso dell’intelligenza artificiale nelle omelie, sottolineando che la fede vera si basa sull’esperienza umana, non sulla tecnologia. Durante un incontro con i sacerdoti di Roma, ha ricordato che la predicazione deve essere autentica e personale, senza affidarsi a strumenti digitali per comunicare il messaggio. Un esempio concreto riguarda le prediche online, che secondo il Papa rischiano di perdere il contatto diretto con i fedeli. La sua richiesta riguarda la preservazione della dimensione spirituale nelle celebrazioni.
Un invito chiaro a custodire l’autenticità della fede e a non delegare la predicazione alla tecnologia. È il messaggio che il Papa ha rivolto ai sacerdoti romani durante un incontro a porte chiuse. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, il Pontefice li avrebbe esortati a «resistere e non utilizzare per le omelie l’intelligenza artificiale». Un richiamo accompagnato da un paragone: «Come tutti i muscoli del corpo, se non li utilizziamo, se non li muoviamo, muoiono e il cervello ha bisogno di essere utilizzato». “La gente vuole vedere la tua fede” L’intelligenza artificiale, avrebbe sottolineato, «mai arriverà a condividere la fede». 🔗 Leggi su Feedpress.me
Papa Leone ai preti di Roma: stop alle omelie fatte con l'IA. “Non riuscirà mai a condividere la fede”Il Papa Leone XIV ha ammonito i preti di Roma contro l’uso dell’intelligenza artificiale nelle omelie.
Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsApple ha deciso di accelerare lo sviluppo di tre progetti principali di dispositivi indossabili dotati di intelligenza artificiale, tra cui gli occhiali intelligenti n50, un pendente con funzioni smart e una versione avanzata di AirPods con fotocamera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Papa ai sacerdoti: siate configurati a Cristo, non siano compiti e risultati a definirvi; Leone XIV ai sacerdoti: Siate adoratori, uomini di profonda preghiera; Lettera del Pontefice ai presbiteri dell’arcidiocesi di Madrid riuniti nell’assemblea Convivium; La lettera ai sacerdoti di Papa Leone XIV e la reazione del prof. Andrea Grillo.
Il Papa ai preti giovani, 'non isolatevi, parlate delle vostre crisi'. Udienza ai sacerdoti romani, "non chiudetevi in voi stessi" #ANSA x.com
Non servono sacerdoti schiacciati dai compiti e dalla pressione dei risultati. Nella lettera ai presbiteri di Madrid, Leone XIV parla di celibato, obbedienza e povertà come appartenenza piena a Dio. Leggi le parole del Papa: https://sl.famigliacristiana.it/FC/c3a facebook