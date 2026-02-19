Il Papa ai sacerdoti romani | Niente omelie con l’intelligenza artificiale serve fede autentica

Il Papa ha criticato l’uso dell’intelligenza artificiale nelle omelie, sottolineando che la fede vera si basa sull’esperienza umana, non sulla tecnologia. Durante un incontro con i sacerdoti di Roma, ha ricordato che la predicazione deve essere autentica e personale, senza affidarsi a strumenti digitali per comunicare il messaggio. Un esempio concreto riguarda le prediche online, che secondo il Papa rischiano di perdere il contatto diretto con i fedeli. La sua richiesta riguarda la preservazione della dimensione spirituale nelle celebrazioni.

Un invito chiaro a custodire l’autenticità della fede e a non delegare la predicazione alla tecnologia. È il messaggio che il Papa ha rivolto ai sacerdoti romani durante un incontro a porte chiuse. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, il Pontefice li avrebbe esortati a «resistere e non utilizzare per le omelie l’intelligenza artificiale». Un richiamo accompagnato da un paragone: «Come tutti i muscoli del corpo, se non li utilizziamo, se non li muoviamo, muoiono e il cervello ha bisogno di essere utilizzato». “La gente vuole vedere la tua fede” L’intelligenza artificiale, avrebbe sottolineato, «mai arriverà a condividere la fede». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Papa Leone ai preti di Roma: stop alle omelie fatte con l'IA. “Non riuscirà mai a condividere la fede”Il Papa Leone XIV ha ammonito i preti di Roma contro l’uso dell’intelligenza artificiale nelle omelie.

