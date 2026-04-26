Nuove accuse per Michael Jackson bersaglio gratuito o eterno colpevole?

Gli eredi di Michael Jackson sono stati coinvolti in una nuova serie di accuse di molestie che hanno riacceso il dibattito pubblico sulla figura del cantante. Le accuse sono state presentate da una persona che sostiene di essere stata vittima di comportamenti inappropriati. La famiglia del cantante ha negato ogni addebito e ha dichiarato di voler tutelare la memoria dell'artista. La vicenda si svolge in un contesto legale che prevede verifiche e eventuali procedimenti giudiziari.

Gli eredi di Michael Jackson si trovano ad affrontare una nuova ondata di accuse di molestie sessuali rivolte alla defunta pop star, questa volta da quattro fratelli del New Jersey che affermano di essere stati adescati e abusati per anni e che i numerosi collaboratori dell’entourage di Jackson abbiano consapevolmente permesso tutto ciò. Una causa intentata da quattro fratelli. La causa intentata dai quattro fratelli – tre fratelli e una sorella – è stata presentata a febbraio presso il tribunale federale di Los Angeles. Ha attirato l’attenzione venerdì in un’intervista n cui hanno parlato dei presunti abusi e delle manipolazioni legali che la famiglia afferma di aver subito per mano degli eredi di Michael Jackson.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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R.I.P. Legend Michael Jackson (1958–2009) Forever the King of Music

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Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar - facebook.com facebook

Questa in Italia è inedita. Pubblicità Pepsi 1984, la prima di Michael Jackson. Devono trovare un ragazzino che balli come lui. Lo trovano. Quello con la giacchetta rossa, che 10 anni dopo tutti conosceremo come Carlton in “Willy il principe di Bel Air” x.com