Nuova Sondrio segna anche il portiere ma non basta | è retrocessione in Eccellenza

Nella penultima giornata del girone B di serie D, la Nuova Sondrio ha subito una sconfitta che ha sancito la retrocessione in Eccellenza. Anche il portiere ha partecipato alla partita, ma il risultato non è stato sufficiente a evitare la caduta di categoria. La squadra si trova ora a dover affrontare la prossima stagione in una divisione inferiore, con diversi incontri ancora da disputare.

La Nuova Sondrio è retrocessa in Eccellenza con una giornata d'anticipo: questo il verdetto del penultimo turno del girone B di serie D andato in scena oggi pomeriggio.I risultatiI biancazzurri valtellinesi hanno fatto il loro dovere, sconfiggendo la Real Calepina con il punteggio di 5-1, ma sono.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Segna come Van Persie, ma è un portiere! Il Toronto pareggia così allo scadereIncredibile in MLS: al 96' della sfida tra Toronto FC e Philadelphia Union, i padroni di casa - che, fino allo scorso anno, vantavano in rosa anche... Leggi anche: Troilo segna, ma c’era fallo su portiere? Proteste rossonere in Milan-Parma Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tabellino partita Milan Futuro vs Nuova Sondrio; Serie D: Nuova Sondrio vince 3-0 a Broni ma salvezza sempre più difficile; Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER: completata l’integrazione; Tabellino partita ChievoVerona vs Nuova Sondrio. Nuova Sondrio, tris d’orgoglio 3-0 all’Oltrepò per continuare a crederciV come vittoria, S come speranza. La Nuova Sondrio coglie una vittoria per 3-0 ai danni dell'Oltrepò e tiene ancora viva una ... valtellinanews.it 33^ GIORNATA SERIE D: NUOVA SONDRIO- REAL CALEPINA Prosegue il campionato di Serie D e per la trentatreesima giornata i ragazzi di mister Joelson saranno impegnati in trasferta contro la Nuova Sondrio. Fischio d’inizio in programma alle 15:00 di d - facebook.com facebook