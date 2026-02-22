Durante Milan-Parma, Troilo ha segnato un gol che ha scatenato polemiche per un presunto fallo su un portiere avversario. La decisione dell’arbitro ha diviso tifosi e commentatori, che hanno osservato un contatto che potrebbe aver influenzato l’azione. I giocatori del Milan hanno contestato la valutazione, chiedendo chiarimenti sull’episodio. La partita è continuata con tensione tra le due squadre, mentre le proteste sono aumentate tra i presenti sugli spalti.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Milan-Parma. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri hanno ospitato i ducali a San Siro in una partita segnata da una contestata decisione arbitrale. L’arbitro Piccinini ha infatti deciso, nel finale di match, di convalidare una rete ospite firmata da Mariano Troilo, dopo averla inizialmente annullata per un fallo sul portiere. Ma cos’è successo nella 26esima giornata di Serie A? Succede tutto all’80’. Un cross profondo di Valeri da corner trova la testa di Troilo, che buca Maignan e firma il vantaggio ducale. L’arbitro annulla tutto però per un fallo su Maignan di Valenti, provocando le immediate proteste ospiti e di Cuesta in panchina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesanteTroilo ha segnato il gol decisivo al 90° minuto, provocando la sconfitta del Milan in un match deciso da un fallo su Maignan.

Parma, Cuesta: «Espulsione di Troilo inattesa. La strada è lunga, ma viviamo il presente. Su Ordonez ho le mie idee»Il derby tra Parma e Bologna ha portato in evidenza una squadra in crescita, capace di mantenere calma anche nei momenti difficili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Troilo segna, ma c'era fallo su portiere? Proteste rossonere in Milan-Parma(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Milan-Parma. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri hanno ospitato i ducali a San Siro in una partita segnata da una contestata decisione arbitrale. L'arbitro Pi ... msn.com

! Con il gol di Troilo il Parma vince a San Siro e indirizza pesantemente il campionato Gol molto discusso con prima un fallo fischiato da Piccinini, poi richiamato al Var e decisione cambiata! #Tuttosport #Milan #Parma x.com

FT | MILAN 0-1 PARMA Dopo 24 partite, il Milan torna a perdere e, di fatto, si chiude qualsiasi gioco Scudetto per il campionato. Decide il gol di Troilo, convalidato dal VAR dopo l’iniziale fischio dell’arbitro - facebook.com facebook