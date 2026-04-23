Segna come Van Persie ma è un portiere! Il Toronto pareggia così allo scadere

Nella partita di MLS tra Toronto FC e Philadelphia Union, i padroni di casa sono riusciti a trovare il pareggio all'ultimo minuto con un colpo di testa del loro portiere. La gara si è conclusa al 96', lasciando i tifosi senza parole. La squadra di casa, che in passato aveva in rosa giocatori come Insigne e Bernardeschi, ha ottenuto così un risultato inatteso grazie a questa azzardata ma efficace mossa del portiere.

Incredibile in MLS: al 96' della sfida tra Toronto FC e Philadelphia Union, i padroni di casa - che, fino allo scorso anno, vantavano in rosa anche Insigne e Bernardeschi - hanno pareggiato grazie a un un ottimo colpo di testa di Luka Gravan, il loro portiere. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Segna come Van Persie, ma è un portiere! Il Toronto pareggia così allo scadere Notizie correlate Champions, Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere. Mourinho-show in panchina(Adnkronos) – Finale da film in Benfica-Real Madrid, partita dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, oggi mercoledì 28... Cittadella pareggia 1-1 con Coriano: Sardella segna, ma 30? di golLa Cittadella recupera dal vantaggio iniziale del Tropical Coriano e trova il pareggio grazie a Luca Sardella, ma si accontenta di un risultato che... Contenuti utili per approfondire Van Persie come CantonaPer Roberto Mancini, tecnico del Manchester City FC, è semplicemente la differenza. Robin van Persie è stato effettivamente fondamentale per il Manchester United FC ai fini della riconquista della ... it.uefa.com Shaqueel van Persie incanta come papà Robin: doppietta spettacolare nel derby, ma totalmente inutileIn gol di tacco e una plastica rovesciata in soli 2 minuti nel derby di Rotterdam tra Feyenoord e Sparta. Così si è presentato in campo Shaqueel van Persie da papà Robin, venendo ripagato da una ... fanpage.it