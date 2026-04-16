Lancia Ypsilon Turbo 100 ritorno al futuro con nuova motorizzazione a benzina e cambio manuale

Da ilgiornale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lancia torna a proporre la Ypsilon Turbo 100, una versione che ripropone il motore a benzina e il cambio manuale. Dopo un periodo in cui si sono concentrate su altre motorizzazioni, il marchio ha deciso di riprendere questa configurazione. La vettura mantiene le caratteristiche di compattezza e stile del modello, integrando però la nuova motorizzazione e il cambio tradizionale. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Ritorno al futuro. Che per Lancia significa ritorno al motore a benzina ma soprattutto al cambio manuale. Un passo indietro? No, semplicemente la risposta ai desideri degli automobilisti fedeli al marchio Stellantis che in epoca di digitale e automazione a tutti i costi al cambio automatico preferiscono quello che consente un controllo diretto del veicolo e considerato più semplice e affidabile per l'uso quotidiano. E dunque la new entry della gamma Lancia, la Ypsilon Turbo 100, arriva sulle strade con una nuova motorizzazione 3 cilindri turbo benzina da 1.199 cm³, capace di erogare 101 CV (74 kW) abbinata al cambio manuale a sei marce. Con un motore sbarazzino in grado di scattare da 0-100 kmh in 10,2 secondi dichiarati e di raggiungere una velocità massima di 194 kmh, valori competitivi nel segmento delle city car.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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