Brescia Lancia Fulvia sport Zagato | curiosità e aggiornamenti storici di una vettura di successo

A Brescia, il Centro Culturale Franzoni Auto Divisione Classic di via Val del Caffaro 19 organizza un nuovo evento dedicato alla Lancia Fulvia Sport Zagato. La vettura, simbolo di successo, sarà al centro di curiosità e approfondimenti storici durante l'iniziativa del 2026. L’appuntamento mira a coinvolgere appassionati e collezionisti interessati a conoscere meglio questa icona del passato automobilistico.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il nuovo appuntamento con le iniziative 2026 del Centro Culturale Franzoni Auto Divisione Classic di via Val del Caffaro 19 a Brescia. Sabato 9 Maggio 2026 alle 15.00, con inizio registrazioni dalle 14.30, si tornerà a parlare di Lancia con un modello che ha composto uno dei pilastri dei successi della Squadra Corse Lancia: Fulvia Sport Zagato Competizione. Nata dalla firma stilistica di Ercole Spada, la Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione fu una versione alleggerita e potenziata, creata per le corse, caratterizzata da carrozzeria in Peraluman, finestrini in plexiglass, passaruota allargati e cerchi Campagnolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

19 febbraio: eventi storici, compleanni celebri e curiosità dall'almanacco del giornoCosa accadde il 19 febbraio Il 19 febbraio 1473 nacque Nicolò Copernico, l'astronomo polacco che rivoluzionò la nostra comprensione del cosmo con la...

Eventi storici, personaggi celebri e tradizioni del 3 febbraio: un viaggio tra ricordi e curiosità dal passatoIl 3 febbraio 1871 segnò un momento decisivo nella storia d’Italia: la capitale del Paese fu ufficialmente trasferita da Firenze a Roma.

Altri aggiornamenti su Lancia Fulvia

Lancia Fulvia, il sogno di una concept digitale riparte dalla Pu+Ra HPEIl progettista Daniele Alessandro Capriotti, già designer per Chery e DR, ha pubblicato su LinkedIn il suo personale tributo alla Lancia Fulvia, uno dei modelli più iconici della storia ... quattroruote.it

Restaurata la Lancia Fulvia parcheggiata da 40 anni a Conegliano: diventerà un monumento. «In quell'auto i ricordi della città, gli artigiani l'hanno riparata gratis»Angelo e Bertilla Fregolent con la loro Lancia Fulvia prima del restauro. Nel riquadro, il comandante della Polizia locale Claudio Malamace che ha promosso l'iniziativa «Quando ho capito che per loro ... corrieredelveneto.corriere.it