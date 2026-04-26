Nuoto paralimpico Martina Cicognani due volte d’argento

Durante i campionati italiani giovanili di nuoto paralimpico, tenutisi nella piscina comunale di Cervia, Martina Cicognani ha conquistato due medaglie d’argento. La competizione si è svolta in una vasca da 25 metri e ha visto la partecipazione di giovani atleti provenienti da diverse regioni. La nuotatrice ha ottenuto i suoi risultati nelle discipline in cui ha gareggiato, portando a casa due premi di seconda posizione.

Due argenti sono il bottino di Martina Cicognani ai campionati italiani giovanili Finp tenuti nella vasca da 25 metri della piscina comunale di Cervia. La giovane portacolori della Rari Nantes Romagna, impegnata nella classe S6, si è piazzata seconda sia nei 50 metri farfalla, specialità affrontata con continuità solo di recente, sia nei 50 stile libero. Nei 50 farfalla, la romagnola ha pagato un errore in partenza: ha chiuso in 1’14’’15 al quarto posto della gara, ma seconda nella categoria Esordienti, visto che la vincitrice assoluta, Benedetta Liuzzi (52’’90) appartiene alla classe S7 e la seconda Elena Agostini (1’07’’68) appartiene alla categoria Ragazze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuoto paralimpico. Martina Cicognani due volte d’argento Notizie correlate Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaSi chiude con un bilancio in chiaroscuro la partecipazione della Rari Nantes Romagna al Campionato italiano giovanile Finp, andato in vasca sabato a... Riccione, Martina Cicognani sfida il cronometro: doppio argentoSabato scorso, nelle acque di Riccione, la Rari Nantes Romagna ha protagonista Martina Cicognani, che durante il Campionato italiano giovanile Finp... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di Cervia; Nuoto paralimpico. Martina Cicognani due volte d’argento; Martina Cicognani conquista due argenti ai tricolori giovanili di nuoto paralimpico; Doppio argento per Martina Cicognani della Rari Nantes Romagna ai Tricolori FINP di Cervia. Nuoto paralimpico. Martina Cicognani due volte d’argentoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaResta comunque positivo il quadro complessivo, con margini di miglioramento evidenti proprio alla luce degli episodi che hanno inciso sulle prove ... forlitoday.it Nuoto, due argenti per Martina Cicognani al campionato Italiano giovanile Finp di Cervia - facebook.com facebook Martina Cicognani conquista due argenti ai tricolori giovanili di nuoto paralimpico x.com