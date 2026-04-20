Nuoto Paralimpico due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di Cervia

Nel recente Campionato italiano giovanile Finp di Cervia, due atleti della Rari Nantes Romagna hanno conquistato rispettivamente due medaglie d’argento nel nuoto paralimpico. La competizione si è svolta sabato a Riccione, coinvolgendo giovani talenti provenienti da diverse regioni. La partecipazione della squadra locale si è conclusa con risultati che hanno attirato l’attenzione sullo sviluppo del settore paralimpico giovanile.

Si chiude con un bilancio in chiaroscuro la partecipazione della Rari Nantes Romagna al Campionato italiano giovanile Finp, andato in vasca sabato a Riccione. Protagonista della giornata Martina Cicognani, impegnata nella classe S6, che conquista due medaglie d’argento nelle gare sprint. Il primo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Nuoto paralimpico, il teatino, Dario Criber oro ai Campionati italiani assoluti FinpIl nuotatore teatino Dario Criber celebra un nuovo successo: un oro ai campionati italiani assoluti invernali Finp. Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di FondoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: NUOTO – Bis d'Argenti per Davide Neso al Campionato Italiano Giovanile agonistico FISDIR/FINP; Nuoto paralimpico: 4 medaglie ai Nazionali giovanili di Cervia per la Effegiquadro di Pescara; IL NUOTATORE PARALIMPICO VINCITORE DI 8 ORI E 2 ARGENTI A BANGKOK; Nuoto paralimpico, alto livello tecnico al Campionato Regionale FINP Lombardia. Campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico, a Cervia il futuro del movimento181 i giovani atleti (116 FINP e 65 FISDIR), in rappresentanza di 63 società italiane (42 FINP e 21 FISDIR) ... repubblica.it Sulmona, il Campionato Interregionale di nuoto paralimpico torna alla piscina comunaleSulmona sarà ancora una volta sede del Campionato Interregionale di Nuoto Paralimpico, organizzato in memoria di Cocco e De Baptistis ... laquilablog.it Cervia: Polizia di Stato e Finp insieme per apertura campionati italiani giovanili nuoto paralimpico Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, presso la Piscina Comunale di Cervia si sono svolti i Campionati Italiani Giovanili di Nuovo Paralimpico…….. https://quest - facebook.com facebook