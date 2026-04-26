Il Papa ha chiesto che nelle decisioni riguardanti l’uso dell’energia nucleare siano sempre presenti discernimento e responsabilità. In un discorso pubblico, ha sottolineato l’importanza di orientare le scelte verso il rispetto della vita e della pace. Le sue parole sono state rivolte a tutte le figure coinvolte nel settore, evidenziando la necessità di un approccio attento e consapevole nell’utilizzo dell’energia atomica.

(LaPresse) – “Auspico, a tutti i livelli decisionali, che prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni uso dell’energia atomica atomica sia al servizio vita e della pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine del Regina Caeli in piazza San Pietro, ricordando che oggi ricorre “il 40esimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl che rimane un monito sui rischi e sull’uso di tecnologie sempre più potenti”.” Affidiamo a Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze”, ha affermato Prevost. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, Papa Leone XIV: "Prevalgano discernimento e responsabilità in uso"

Notizie correlate

Papa Leone XIV: il monito sul nucleare e il saccheggio delle risorse? Cosa sapere Papa Leone XIV denuncia il saccheggio delle risorse durante la celebrazione Regina Coeli.

Ostia, Papa Leone XIV contro la criminalità: “Riaffermare la responsabilità civile, non soccombere alla violenza”.Ostia, 16 febbraio 2026 – Un forte richiamo alla responsabilità civile e alla lotta contro la criminalità è risuonato oggi a Ostia, durante la visita...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: I nuovi attacchi di Trump e Vance a papa Leone e altre notizie interessanti; Papa Leone: Il mondo è devastato da una manciata di tiranni. Altre critiche dagli Usa; Papa Leone in Angola: stempera tensione con Trump ed esorta a rompere il ciclo della corruzione; Secondo giorno di Papa Leone XIV in Angola, in 100mila alla messa a Kilamba.

Nucleare, Papa Leone XIV: Prevalgano discernimento e responsabilità in uso(LaPresse) - Auspico, a tutti i livelli decisionali, che prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni uso dell'energia atomica atomica sia al ... lapresse.it

Chernobyl, Leone XIV: Atomica sia al servizio della vitaIn occasione del quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, Papa Leone XIV ha rivolto un accorato appello durante il Regina Coeli. Il Pontefice ha definito la tragedia nucleare un monito per ... tg24.sky.it

IL CAMMINO DI PAPA LEONE XIV: TRA STORIA, FEDE E PROSSIMITÀ Cari fratelli e sorelle del Gruppo di Preghiera, l'agenda del Santo Padre si arricchisce di appuntamenti straordinari. Papa Leone XIV si farà pellegrino per incontrare il mondo della c - facebook.com facebook

La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto i programmi delle Visite pastorali di Papa Leone XIV per i prossimi mesi: Pompei e Napoli (8 maggio), Università Sapienza di Roma (14 maggio), Acerra per incontrare le Popolazioni delle "Terre dei Fuochi" (23 x.com