Ostia Papa Leone XIV contro la criminalità | Riaffermare la responsabilità civile non soccombere alla violenza

Papa Leone XIV ha criticato la diffusione della criminalità ad Ostia durante la sua visita alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, sottolineando l'importanza di non arrendersi alla violenza. Ha invitato i presenti a riaffermare il valore della responsabilità civile e a resistere alle minacce di chi vuole imporre il caos. Tra i fedeli, il Papa ha incontrato alcune famiglie e giovani, lasciando un messaggio di speranza e impegno.

Ostia, l’Appello di Papa Leone XIV: “Non Rassegnatevi alla Violenza”. Ostia, 16 febbraio 2026 – Un forte richiamo alla responsabilità civile e alla lotta contro la criminalità è risuonato oggi a Ostia, durante la visita del Papa Leone XIV alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis. Il Pontefice ha espresso profonda preoccupazione per la presenza radicata della violenza nel territorio, esortando la comunità a non arrendersi alla cultura del sopruso e dell’ingiustizia. La visita, la prima di Papa Leone XIV in una parrocchia romana, sottolinea l’urgenza di un impegno collettivo per contrastare le logiche criminali che affliggono il litorale romano.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e ferisce, non rassegnatevi alla cultura del sopruso”

Papa Leone XIV si è recato a Ostia e ha parlato chiaramente della violenza presente nella zona, evidenziando come questa continui a causare ferite profonde.

Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e sfrutta le persone”

Papa Leone XIV si trova a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis, dopo aver ricevuto segnalazioni di episodi di violenza che coinvolgono giovani della zona.

