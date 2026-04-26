Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista azzurro Frank Anguissa è nel mirino del Galatasaray, che avrebbe mostrato un interesse concreto per il suo acquisto in vista della prossima stagione. La situazione attuale riguardo al suo futuro non è ancora definita, mentre si attendono sviluppi sui possibili accordi tra il giocatore e il club turco. La questione resta aperta e al centro delle discussioni di mercato.

Frank Anguissa nel mirino del Galatasaray: il club turco ha manifestato interesse concreto per il centrocampista azzurro in vista della prossima stagione, secondo quanto riporta Nicolò Schira. Anguissa: il calo fisico apre le porte alla cessione. La situazione del camerunense si complica dopo le ultime prestazioni. Anguissa è finito in panchina contro la Cremonese e non ha ancora recuperato completamente la forma dopo l’infortunio che lo ha fermato nei mesi scorsi. Il Galatasaray torna a bussare in casa Napoli dopo i recenti affari tra i due club, cercando di approfittare di questo momento di difficoltà per il giocatore. Il centrocampista ha un contratto che lo lega agli azzurri fino al 2027, ma il suo futuro resta incerto, con un rinnovo che sembra lontano rispetto al recente passato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Novità su Anguissa, permanenza o addio? Schira fa il punto

Notizie correlate

Juventus: Allison, Martinez e Perin – Schira fa il punto sui portieriNicolò Schira ha fatto il punto sulla situazione dei portieri in casa Juventus: Alison, Emiliano Martinez e Mattia Perin.

Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Cosa sta succedendo davveroMercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il jolly Elmas è tornato in naftalina: riscatto e permanenza al Napoli dipendono da Conte; Moretto: Anguissa può lasciare Napoli in estate, estimatori in Turchia e fuori Europa - CalcioNapoli24 | CN24; Napoli, le sostituzioni di De Bruyne e Anguissa indizi sul futuro? L’ipotesi; Uno tra Lobotka e Anguissa può partire: Manna ha due nomi sul taccuino in caso di addio.

Napoli, novità con la Lazio: Anguissa può rifiatareLa prima novità dovrebbe registrarsi in difesa, dove Beukema potrebbe essere preferito a Juan Jesus con Buongiorno e Olivera a completare la linea davanti a Milinkovic-Savic. Più dubbi a sinistra dove ... fantacalcio.it

Celiachia, verso una diagnosi senza biopsia anche per gli adulti Gastroenterologi: novità da approccio personalizzato a screening combinato con diabete 1 Continua a leggere: https://www.rainews.it/articoli/2026/04/celiachia-verso-una-diagnosi-senza-biopsi - facebook.com facebook

Oggetti (beauty) del desiderio. Lo shopping delle novità di primavera si vive in digitale. Ma resta un sogno, a portata di click x.com