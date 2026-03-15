Nicolò Schira ha aggiornato sulla rosa dei portieri della Juventus, evidenziando le posizioni di Allison, Emiliano Martinez e Mattia Perin. La situazione attuale vede questi tre giocatori coinvolti nelle discussioni relative alla squadra, con alcuni di loro già nel mirino del mercato o in attesa di sviluppi ufficiali. La società bianconera monitora attentamente le dinamiche legate a questi portieri.

Nicolò Schira ha fatto il punto sulla situazione dei portieri in casa Juventus: Alison, Emiliano Martinez e Mattia Perin. Schira: “Alison lontano dalla Juventus, si segue Martinez” Schira ha fatto il punto su varie trattative. “Alisson non è mai stato davvero credibile. Guadagna circa 10M€ e ha sempre avuto come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Allison, Martinez e Perin – Schira fa il punto sui portieri

Articoli correlati

Leggi anche: Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri

Juventus, il punto sul mercato portieri e il post-Di GregorioFabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione dei portieri in casa Juventus con i nomi di Allison, Vicario e Carnesecchi.