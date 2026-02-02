Nasce Più di un Parco per valorizzare il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Da cilentoreporter.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È nato “Più di un Parco”, un progetto che punta a mettere in luce il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere la tutela di un territorio ricco di ambienti naturali e culturali, dalle coste alle zone montane. Con questa iniziativa si vuole valorizzare un patrimonio diffuso che rappresenta una risorsa importante per il territorio e per chi lo vive.

Minestra con verza e cotica di maiale. Primo piatto della tradizione cilentana Minestra con verza e cotica di maiale. Primo piatto della tradizione cilentana Minestra con verza e cotica di maiale. Primo piatto della tradizione cilentana Minestra con verza e cotica di maiale. Primo piatto della tradizione cilentana Minestra con verza e cotica di maiale. Primo piatto della tradizione cilentana Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si presenta come un patrimonio diffuso che abbraccia un’ampia gamma di ambienti naturali e culturali, dalle splendide coste alle aree montane, dalle grotte agli altopiani, senza dimenticare i templi antichi e i borghi storici. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

nasce pi249 di un parco per valorizzare il patrimonio del parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni

© Cilentoreporter.it - Nasce “Più di un Parco” per valorizzare il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Approfondimenti su Parco Nazionale

Un territorio, molte identità: il Parco del Cilento avvia “Più di un Parco”

Il Parco del Cilento lancia il progetto “Più di un Parco” per avvicinare di più i visitatori alle sue ricchezze.

Manufatto abusivo a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento: scatta l'ordine di demolizione

I Carabinieri del Parco del Nucleo di Montano Antilia sono intervenuti a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento, per un intervento contro abusi edilizi nella località Guarino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Infosalerno, le news dal Cilento e dalla provincia di Salerno

Video Infosalerno, le news dal Cilento e dalla provincia di Salerno

Ultime notizie su Parco Nazionale

Argomenti discussi: Nasce Okkio al web, il podcast della Polizia di Stato sui rischi della rete; La solitudine è politica: un laboratorio per l’engagement di adolescenti e giovani adulti; L’evoluzione non ha una bussola; Blog | Nasce il vibe coding applicato alla scienza. Ecco Prism di OpenAI.

nasce più di unDa Bancomat a Vipps Mobilepay: nasce l’intesa per l’hub europeo dei pagamenti digitali. Coinvolti 130 milioni di utentiCon l’intesa si potranno effettuare e accettare pagamenti in tutta Europa utilizzando una soluzione continentale più rapida e senza costi aggiuntivi. Ecco la tabella di marcia ... milanofinanza.it

nasce più di unA Torino nasce la nuova Biblioteca Civica Centrale: la realtà virtuale, un «bosco incantato» e 150 mila libri in uno spazio di 24 mila metri quadriSarà inaugurata a fine anno a Torino Esposizioni, per poi partire a pieno regime nel 2027 ... torino.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.