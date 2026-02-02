Nasce Più di un Parco per valorizzare il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

È nato “Più di un Parco”, un progetto che punta a mettere in luce il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere la tutela di un territorio ricco di ambienti naturali e culturali, dalle coste alle zone montane. Con questa iniziativa si vuole valorizzare un patrimonio diffuso che rappresenta una risorsa importante per il territorio e per chi lo vive.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si presenta come un patrimonio diffuso che abbraccia un'ampia gamma di ambienti naturali e culturali, dalle splendide coste alle aree montane, dalle grotte agli altopiani, senza dimenticare i templi antichi e i borghi storici.

Il Parco del Cilento lancia il progetto “Più di un Parco” per avvicinare di più i visitatori alle sue ricchezze.

I Carabinieri del Parco del Nucleo di Montano Antilia sono intervenuti a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento, per un intervento contro abusi edilizi nella località Guarino.

