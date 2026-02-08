Un altro sabato notte di sangue sulle strade | morte due ragazze a Mola e Bitetto

Due ragazze hanno perso la vita in due incidenti separati, avvenuti a Mola e Bitetto durante il fine settimana. Le strade baresi continuano a fare vittime, nonostante le ore notturne siano da sempre considerate più pericolose. La paura cresce tra chi guida e chi cammina, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sui nuovi incidenti.

Ancora due terribili incidenti sulle strade baresi, ancora nel fine settimana. Altre vittime, in un bilancio che, con il 2026 da poco cominciato, si fa già pesante. Con un elemento spesso ricorrente: il weekend a fare da sfondo ai sinistri più drammatici. Le vite spezzate di Rita e Ilaria. Notte tragica sulle strade del Barese: morte 2 ragazze a distanza di poche ore. Strade di sangue, morte due ragazze di 20 e 26 anni. Due incidenti stradali si sono verificati nella notte, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Era di Mola, la ragazza di 26 anni morta stanotte nel terribile incidente. Il motore dell'auto si è staccato e ha demolito un muretto a secco.

