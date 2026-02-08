Strage sulle strade pugliesi | morte due giovani di 25 e 20 anni tre feriti gravi tra cui un bimbo

La notte tra sabato e domenica si è trasformata in una tragedia sulle strade di Bari. Due giovani di 25 e 20 anni hanno perso la vita in due incidenti distinti, mentre altri tre sono rimasti feriti gravemente, tra cui un bambino di 7 anni. La città si sveglia con il lutto e le sirene delle ambulanze che ancora riecheggiano.

Due giovani morte e tre feriti in codice rosso, tra cui un bimbo di 7 anni, è il tragico bilancio di due incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato e domenica nella città metropolitana di Bari.

