Incidente sulla A2 un morto e tre feriti nel Salernitano

Questa mattina sull’autostrada del Mediterraneo, tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, si è verificato un incidente grave. Un morto e tre persone sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi. Sul posto, le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi. La zona è sotto shock per quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto in direzione nord tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la Polizia Stradale e le squadre Anas per i soccorsi e garantire il ripristino della viabilità. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione nord. Per i veicoli diretti a nord, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Lagonegro Nord, con prosecuzione sulla SS585 e sulla SS19, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Padula Buonabitacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente sulla A2, un morto e tre feriti nel Salernitano Approfondimenti su A2 Incidente Incidente sull’A2, scontro tra auto e camion: un morto e tre feriti Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Lagonegro e Padula, in provincia di Salerno. Tragico incidente sulla A2, auto perde il controllo e si schianta sul guardrail: morti due giovani nel Salernitano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su A2 Incidente Argomenti discussi: Incidente a catena sull’A2 a Campo Calabro: magistrato ferito e trasportato al Gom; Autoarticolato carico di arance si ribalta a Contursi, disagi lungo la A2 del Mediterraneo; Incidente sull'A2, chiusa l'uscita di Lugano-Nord; Anas comunica rallentamento sulla A2 a Pizzo a causa di un incidente. Terribile incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: un mortoSul luogo dell’incidente sono intervenuti Anas, Polizia Stradale e il personale del 118 per soccorso, rilievi e messa in sicurezza della circolazione ... zoom24.it Incidente in A2 nei pressi dello svincolo di Padula: muore un uomoDue incidenti distinti lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano. In un incidente, il secondo in ordine di tempo, si è ... salernotoday.it Il conducente di una utilitaria è morto carbonizzato in un incidente avvenuto verso l'una della notte fra domenica 8 e lunedì 9 febbraio sulla Porrettana Nord, nel territorio di Marzabotto, in provincia di Bologna. La sua auto, durante un sorpasso, si è scontrata fr facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.