Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz tra Este e Borgo Veneto, ritirando quattro patenti di guida. Durante i controlli, sono stati ispezionati 35 veicoli e nove locali, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e la microcriminalità nella zona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle persone coinvolte o alle eventuali denunce.

? Cosa sapere Carabinieri ritirano 4 patenti tra Este e Borgo Veneto nella notte del 24 aprile.. Controlli su 35 veicoli e 9 locali per contrastare spaccio e microcriminalità locale.. Quattro patenti ritirate e diversi automobilisti denunciati tra Este e Borgo Veneto dopo il maxi controllo della Compagnia di Este coordinata dal maggiore Vito Franchini, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Le pattuglie dei carabinieri hanno setacciato il territorio con un obiettivo netto: colpire la microcriminalità, dai furti in casa allo spaccio, passando per la sicurezza delle strade. Il servizio, disposto dal comando provinciale, ha concentrato le forze nelle zone residenziali più esposte ai reati predatori e lungo i principali assi viari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di blitz tra Este e Borgo Veneto: 4 patenti ritirate

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