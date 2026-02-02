Nancy Brilli rivela di soffrire di endometriosi al quarto stadio e di aver ricevuto la diagnosi di sterilità. La cantante racconta che, nonostante le previsioni, è diventata madre grazie a suo figlio, che definisce un miracolo. La stessa attrice parla anche della perdita di sua madre, un trauma che ancora le pesa, anche dopo aver provato a recuperare i ricordi con l’ipnosi.

“Sulla cartella clinica c’era scritto che sarei rimasta sterile”. Nancy Brilli lo dice senza enfasi, come un dato di fatto. L’endometriosi al quarto stadio, diagnosticata in età adulta, ha inciso sulla sua vita privata e professionale molto più di quanto il pubblico abbia mai saputo: “ Desideravo tantissimo avere figli, ne avrei voluti almeno tre. Invece sono riuscita ad averne uno solo, Francesco. Ma è stato un miracolo “. Un figlio arrivato contro ogni previsione, “grazie alla mia caparbietà” e anche agli ormoni dell’ex marito Luca Manfredi, come racconta in un’accorata intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nancy Brilli: “Ho un’endometriosi al quarto stadio: mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è stato un miracolo. La morte di mia madre un trauma così grande che neanche con l’ipnosi ho recuperato i ricordi”

Approfondimenti su Nancy Brilli

Nancy Brilli racconta il suo passato legato all’endometriosi e a un ricordo che le ha lasciato un segno profondo.

Ultime notizie su Nancy Brilli

