Al teatro Petruzzelli di Bari si è svolta una cerimonia in onore di Lino Banfi, che si avvicina ai novant’anni. Durante l’evento, il festival Bif&st gli ha consegnato un premio speciale, davanti a un pubblico in piedi. L’attore ha raccontato di aver rifiutato i soldi di Totò quando era senza un soldo e di aver sempre mantenuto un atteggiamento gentile nelle sue azioni.

Bari – Tutti in piedi, al teatro Petruzzelli di Bari, per Lino Banfi, i suoi quasi novant’anni. E il premio che il festival Bif&st gli dedica. In anteprima assoluta, il festival ha mostrato trenta minuti del documentario Lino d’Italia. Storia di un italieno, con quella “e“ “banfizzata“. Andrà in prima serata su Raiuno il giorno del novantesimo compleanno di Banfi, il prossimo 9 luglio. Prodotto da Minerva Pictures, diretto da Marco Spagnoli, il documentario raccoglie le testimonianze di Renzo Arbore, Walter Veltroni, Michele Bravi, Enrico Brignano. E soprattutto, una confessione dello stesso Banfi. Che racconta miseria giovanile e nobiltà d’animo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lino Banfi, un ‘italieno’ vero: “Ero senza una lira, ma rifiutai i soldi da Totò. Ho sempre fatto le cose con garbo”

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