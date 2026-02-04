L’ex direttore dei CDC statunitensi, Robert R. Redfield, mette in discussione i vaccini anti Covid mRna. Secondo lui, i danni causati sarebbero più di quanto si pensi. Redfield critica anche la narrazione della pandemia come una crisi di non vaccinati, definendola fuorviante. La sua analisi solleva nuove domande sulla sicurezza dei vaccini e sui rischi reali per la salute pubblica.

A distanza di anni dalla fase acuta della pandemia da Covid 19, ciò che emerge con maggiore chiarezza non è soltanto la complessità dell’evento sanitario, ma il fallimento sistemico della sua gestione politica, comunicativa e regolatoria. Sempre che si sia trattato di un fallimento, di una incapacità. Sono stati imposti protocolli sbagliati: Tachipirina, vigile attesa, niente vitamina D e niente vitamina C, antibiotico solo quando è tropo tardi, per pura incapacità o per un mostruoso disegno, per creare l’emergenza indispensabile a buttare sul mercato farmaci con tempi di sperimentazione ridicoli, due mesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I vaccini anti Covid mRna causano «più danni di quanto la gente pensi»

