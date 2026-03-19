Milly Carlucci condurrà la nuova edizione di Canzonissima, che partirà il prossimo sabato sera. La presentatrice ha chiamato Caterina Balivo e si conoscono già gli altri sei partecipanti. Il regolamento dello show è stato annunciato e l’evento segna il ritorno di uno dei programmi più famosi della Rai. La serata di debutto è programmata per la prima settimana di trasmissione.

Tutto pronto per la nuova edizione di Canzonissima. La prima serata del sabato apre le porte alla nuova versione dello show cult targato Rai con la conduzione di Milly Carlucci. Un tuffo nel passato che strizza l’occhio al presente con un cast di artisti ricchissimo e i Magnifici 7: un gruppo di esperti pronto a commentare e a votare le esibizioni. L’ultimo nome svelato proprio dalla conduttrice è quello di Caterina Balivo. Scopriamo chi sono gli altri sei e come funziona il programma. Come funziona “Canzonissima”. C’è qualcosa di profondamente familiare e allo stesso tempo nuovo nella struttura di Canzonissima. Il ritorno dello show guidato da Milly Carlucci gioca proprio su questo equilibrio: sei puntate, un grande classico della tv italiana e un racconto musicale che punta tutto sulle emozioni prima ancora che sulla competizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Canzonissima, Milly Carlucci chiama Caterina Balivo: chi sono gli altri magnifici 6, regolamento, quando inizia

Articoli correlati

Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: “Voglio te tra i magnifici sette”Milly Carlucci annuncia Francesca Fialdini a Canzonissima in diretta: "Voglio te tra i magnifici sette".

CANZONISSIMA: ECCO I “MAGNIFICI SETTE”, OVVERO I GIUDICI DI MILLY CARLUCCIMilly Carlucci ha (quasi) chiuso il cerchio per il ritorno su Rai1 di Canzonissima.

Una selezione di notizie su Milly Carlucci

Temi più discussi: Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: Voglio te tra i magnifici sette; Milly Carlucci rompe il silenzio sul tradimento di Selvaggia Lucarelli al Gf Vip: Ci siamo scritte, ha una vita fuori Ballando; Cocciante smentisce Carlucci su Canzonissima: Non sarò concorrente. Il caso dello show di Rai1; Canzonissima, tutto sul nuovo programma di Rai1 e le ultime novità sui commentatori. Anteprima.

Da sabato 21 marzo su Rai1 torna Canzonissima con Milly CarlucciROMA (ITALPRESS) – Si chiama Canzonissima, affonda le radici nello storico programma che molti ancora ricordano (andò in onda tra il 1958 e il 1975) ma quella che andrà adesso su Raiuno da sabato 21 ... italpress.com

Balivo a Canzonissima, Milly Carlucci esagera: l’all in (costosissimo) della Rai per affondare Amici 25In occasione del ritorno in tv dello show musicale tra i giurati ci saranno anche la conduttrice de La Volta Buona e Giacomo Maiolini: ecco il cast completo ... libero.it

Arriva in diretta a La Volta Buona dalla viva voce di Milly Carlucci presente in studio, l'investitura di Caterina Balivo come giudice di Canzonissima che prenderà il via questo sabato e che proverà a fermare la corazzata Amici - Il Serale di Maria de Filippi. Dopo - facebook.com facebook

Gli opinionisti di #Canzonissima sono poco polemici Milly Carlucci: “Non cerchiamo polemiche, nemmeno preventive. Non è il periodo adatto per avere una giuria polemica” Simona Izzo, probabilmente non sapendo di avere il microfono aperto: “Ogni riferim x.com