Il programma televisivo “Canzonissima” è al centro di polemiche riguardo alla sua riproposizione. Le critiche si focalizzano sulla percezione che assomigli a molte altre trasmissioni già viste, con un format che ripropone elementi noti e consolidati. La conduttrice, Milly Carlucci, è stata oggetto di discussioni per il suo ruolo e per la capacità di rinnovare il proprio stile.

Il problema di “Canzonissima” è soprattutto uno: è un immenso carrozzone che somiglia a tanti altri già visti, targati sempre Milly Carlucci. Se il timore originario era quello di rispolverare un titolo vecchio e di riproporre qualcosa che in tv funzionava più di mezzo secolo fa – alla faccia della modernità – il rammarico, dopo aver assistito al programma di Rai 1, è piuttosto quello di non trovare alcun dettaglio o indizio legato a quel prestigioso spettacolo. L’effetto replica assume infatti in questo frangente un altro significato, con il prodotto trasformato nell’ennesimo spin off di “Ballando con le stelle”, come impostazione, scrittura ed estetica. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Canzonissima" e l'incapacità di Milly Carlucci di emanciparsi da se stessa

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La seconda puntata di #Canzonissima di Milly Carlucci regge benissimo col 20% e 19%. Un ottimo risultato per un programma con poco budget e preparato in poco tempo. Una bella serata di grande musica, anche senza ospiti internazionali. #AscoltiTv x.com