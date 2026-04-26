Non si piange per aver perso una partita | il video del presidente che consola i giocatori

Dopo una partita che ha lasciato i giocatori visibilmente commossi, il presidente si è avvicinato per offrire conforto, cercando di calmare i giocatori usciti dal campo con le lacrime agli occhi. Il video mostra il momento in cui il dirigente si è seduto accanto a loro, parlando con tono rassicurante, prima di allontanarsi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all'episodio.

Sono usciti dal campo con le lacrime agli occhi. Un fiume di pianti che, però, il presidente ha subito fermato. Perché, come ha ricordato ai suoi giovani calciatori, “non si deve piangere per aver perso una partita”.Il video diventato virale Una scena che è stata ripresa e diffusa sui social.🔗 Leggi su Monzatoday.it

In her past life,her rival cried over her corpse;reborn,she takes his hand: this time, I choose you!

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