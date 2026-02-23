L’eroe Usa è Jack Hughes | segna il gol vittoria contro il Canada dopo aver perso due denti per una bastonata video

Jack Hughes ha segnato il gol decisivo contro il Canada, dopo aver perso due denti a causa di una bastonata, e questa azione ha deciso la vittoria degli Stati Uniti nella finale olimpica di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026. L’atleta si è preso una pausa in campo per riprendersi prima di tornare a giocare, dimostrando grande determinazione. La sua prestazione ha contribuito a conquistare la medaglia d’oro e ha fatto parlare gli appassionati di sport.

Dopo il decisivo in finale e la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi nell’hockey su ghiaccio, Jack Hughes è l’eroe degli Stati Uniti, che ieri hanno battuto 2-1 all’overtime il Canada nella finale del torneo olimpico di hockey a Milano Cortina 2026. La sfida è stata decisa dal gol di Jack Hughes, centro dei New Jersey Devils, che ha regalato il trionfo al team a stelle e strisce, di nuovo sul trono olimpico a 46 anni dal successo casalingo dei Giochi di Lake Placid 1980. “E’ per il nostro paese, amo gli Stati Uniti e amo i miei compagni. C’è un fortissimo spirito di fratellanza nella squadra, sono così orgoglioso degli americani oggi”, dice Hughes nelle interviste post-partita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

USA oro nell’hockey a Milano Cortina 2026: Jack Hughes segna il golden gol, Canada battutoJack Hughes ha segnato il gol decisivo che ha conseguito la vittoria degli Stati Uniti contro il Canada.

