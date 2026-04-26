>ANSA-LA-STORIA Il sogno di Giulia nel pozzo di Orvieto senza camminare

Una ragazza di 12 anni, residente in provincia di Pescara, ha realizzato un sogno che sembrava irraggiungibile. Nonostante le difficoltà di mobilità, è riuscita a percorrere i 248 scalini del Pozzo di San Patrizio di Orvieto, una delle attrazioni più note della città. La sua esperienza è stata possibile grazie a un intervento specifico che le ha permesso di scendere e risalire il monumento storico senza camminare.

Il sogno di Giulia è diventato realtà tra le rampe elicoidali del Pozzo di San Patrizio di Orvieto. La dodicenne Giulia Romano, di Scafa (Pescara), nonostante sia impossibilitata a camminare, ha potuto scendere e risalire tutti i 248 scalini, vivendo un'esperienza finora impensabile. "Ero veramente curiosa di vedere quanto fosse profondo questo pozzo ed è stato sicuramente uno dei più bei viaggi che potevo immaginare", il suo commento soddisfatto al termine. A rendere possibile l'impresa sono stati i volontari dell'associazione Majella Sporting Team di Lama dei Peligni (Chieti) che, nel pomeriggio di sabato 25 aprile hanno accompagnato la ragazza a bordo di una joelette, una speciale carrozzella da fuoristrada a ruota unica, lungo il percorso del celebre capolavoro di ingegneria del Sangallo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - >ANSA-LA-STORIA/ Il sogno di Giulia, nel pozzo di Orvieto senza camminare Notizie correlate >ANSA-FOCUS/ Turismo, per il 25 aprile attese 4,7 milioni di presenzeNon sarà il 'grande ponte' dei calendari favorevoli ma il turismo per ora tiene e il 25 aprile data simbolica per l'avvio della stagione dei viaggi... Leggi anche: >ANSA-BOX/ 'Il passaggio da Hormuz con la paura accanto' Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gino Cecchettin, 'una vita salvata vale tutto il nostro impegno'; 'Donne, disabilità e media', quando le parole rompono le barriere; Dio nel mondo, dalle religioni all'attualità nell'edizione 2026 di 'èStoria'; La Polizia edilizia Trieste ha aperto 229 fascicoli nel primo trimestre 2026. >ANSA-LA-STORIA/ Il sogno di Giulia, nel pozzo di Orvieto senza camminare(di Gianluigi Basilietti) (ANSA) - ORVIETO (TERNI), 26 APR - Il sogno di Giulia è diventato realtà tra le rampe elicoidali del Pozzo di San Patrizio di Orvieto. La dodicenne Giulia Romano, di Scafa ... tuttosport.com Gino Cecchettin, ‘una vita salvata vale tutto il nostro impegno’(ANSA) – PALERMO, 21 APR – Trasformare la tragedia in impegno civile attraverso un’associazione che scardinasse i pregiudizi di genere. È il messaggio lanciato da Gino Cecchettin padre di Giulia, la s ... espansionetv.it Giulia Beyman "Lei non era qui" Altra indagine di Nora Cooper, l' agente immobiliare con la passione per l' investigazione, coadiuvata dalle sue doti paranormali. Una ragazza che scompare e un segreto per cui qualcuno e' disposto a uccidere. Non si puo' no - facebook.com facebook Al Soldan una giornata da oltre 900 atleti: successi per Giulia Menegale nei 1500 e Antony Del Pioluogo nel peso allievi. #Veneto #Treviso #Cronaca #Sport x.com