Non pagheremo né ora né mai l’ambasciatore italiano in Svizzera e lo scontro sulle spese sanitarie per Crans-Montana Ma Berna insiste | Si può chiedere reciprocità

L’ambasciatore italiano in Svizzera ha dichiarato che l’Italia non pagherà le spese sanitarie legate ai giovani curati in Svizzera dopo l’incendio a Crans-Montana, affermando che la posizione resterà invariata. La Svizzera, invece, ha ribadito che si può chiedere reciprocità e ha lanciato una provocazione riguardo alle fatture inviate ai giovani italiani curati negli ospedali svizzeri. La controversia rimane aperta senza segnali di avvicinamento tra i due paesi.

La Svizzera insiste e lancia anche una provocazione all’Italia sul caso delle fatture dei giovani curati negli ospedali elvetici dopo il devastante incendio del Constellation di Crans-Montana. La disputa diplomatica si è irrigidita ulteriormente nelle ultime, trasformandosi in un caso politico e istituzionale a tutto campo, con accuse incrociat e, richiami alle convenzioni internazionali e tensioni anche sul piano umano. La posizione italiana è stata ribadita con fermezza dall’ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado: “Non pagheremo né ora, né mai queste fatture, qualora arrivassero al ministero della Salute l’Italia le rimanderà indietro”....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non pagheremo né ora né mai”, l’ambasciatore italiano in Svizzera e lo scontro sulle spese sanitarie per Crans-Montana. Ma Berna insiste: “Si può chiedere reciprocità” «Rientro ambasciatore italiano in Svizzera solo con piena collaborazione delle autorità» Notizie correlate Crans Montana, la Svizzera chiede all’Italia il rimborso delle spese sanitarie, ma l’ambasciatore assicura: “Non pagheremo”Al termine del colloquio, tuttavia, è stato lo stesso diplomatico italiano a dichiarare fermamente cheil nostro Paese “non pagherà le spese sanitarie... Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro di spese sanitarie. L’ambasciatore: “Non pagheremo”La Svizzera intende chiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana: amb. Cornado, non pagheremo né ora né mai; Crans-Montana, la Svizzera non arretra: in arrivo altre fatture; Crans Montana, il padre di Trystan: Le vittime risarcite con 10mila franchi, per le cure chiesto 10 volte tanto; Crans-Montana, Italia respinge le fatture: Nessun pagamento, serve reciprocità. Crans-Montana, Roma chiude la partita su Crans-Montana, 'niente da pagare'. Ma Berna non confermaL'Italia considera chiusa la partita delle fatture sanitarie per gli italiani di Crans-Montana curati in Svizzera. Non pagheremo né ora, né mai - chiarisce senza mezzi termini l'ambasciatore Gian ... ansa.it Crans-Montana, l'ambasciatore tira dritto sui rimborsi«Se arrivano le fatture le rimanderemo indietro» avverte il diplomatico italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado il giorno dopo l'annuncio della richiesta di Berna ... avvenire.it Il tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, continua a scatenare una tempesta diplomatica tra Roma e Berna. Al centro della contesa non ci sono solo le responsabilità penali per il disastro, ma una questione econom - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandalo x.com