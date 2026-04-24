In Svizzera, si discute sulla richiesta di rimborso di circa 108 mila euro da parte di un’agenzia sanitaria svizzera. La richiesta riguarda le spese sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre giovani italiani coinvolti in un incidente aereo. L’ambasciata italiana ha dichiarato che non intende pagare, mentre le autorità svizzere insistono sulla richiesta di risarcimento.

Al termine del colloquio, tuttavia, è stato lo stesso diplomatico italiano a dichiarare fermamente cheil nostro Paese “non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso“. Questo perché l’Italia, ha spiegato l’ambasciatore,si è fatta carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguarda di Milanoe la protezione civile della Valle d’Aosta ha partecipato ai soccorsi con un proprio elicottero nelle prime ore della tragedia. “C’è un principio direciprocitàche va rispettato“, ha chiosato Cornado. La notizia arriva dopo giorni di aspre polemiche, scatenate dall’invio delle copie delle fatture da parte dell’ospedale di Sion a tre famiglie di feriti italianinel rogo della notte di Capodanno.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, la Svizzera chiede all’Italia il rimborso delle spese sanitarie, ma l’ambasciatore assicura: “Non pagheremo”

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