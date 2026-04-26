In Cina, si sta vivendo una situazione insolita: le strutture sanitarie e i cimiteri sono sotto pressione e non riescono più a gestire adeguatamente i decessi. Le autorità segnalano un aumento dei casi e una richiesta crescente di servizi funebri, che sta mettendo a dura prova il sistema. Questa crisi si manifesta in modo evidente nelle aree urbane e rurali, dove le risorse disponibili risultano insufficienti a fronteggiare la domanda.

La Cina sta facendo i conti con una crisi silenziosa ma sempre più evidente: all’interno del Paese non c’è più spazio per i morti. Tra urbanizzazione accelerata, popolazione che invecchia rapidamente e costi funerari in crescita, il Dragone sta ridefinendo il modo in cui gestisce la morte. Tra pochi giorni, intanto, entrerà in vigore una nuova legge che vieta una pratica ormai diffusa nelle grandi città: conservare le ceneri dei defunti in appartamenti privati, trasformati in veri e propri santuari domestici. Cosa succede in Cina. Secondo quanto riportato dal Guardian, il governo cinese ha deciso di proibire l’uso di abitazioni residenziali per custodire urne funerarie e, più in generale, di limitare le sepolture ai soli cimiteri pubblici autorizzati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non c'è più posto per morire”: cosa succede in Cina

He sends her to prison, she leaves coldly, he goes mad begging her to return!

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