Generali scomparsi purghe e paranoia | cosa succede in Cina

Negli ultimi mesi in Cina si moltiplicano le voci di alti ufficiali scomparsi nel nulla. Xi Jinping ha rafforzato il suo potere, lasciando dietro di sé un clima di tensione e sospetti. Le purghe interne attirano l’attenzione di chi si chiede quanto possa durare questa stretta di mano sul Paese.

Negli ultimi anni, il potere in Cina ha assunto i contorni di una fortezza assediata. Xi Jinping, al timone del Partito comunista da quasi quattordici anni, ha costruito un sistema fondato su controllo, disciplina e fedeltà assoluta. Ma proprio mentre la sua posizione sembra più solida che mai, la catena di comando militare appare sempre più fragile. Generali che scompaiono dalla scena pubblica, annunci improvvisi di indagini per “gravi violazioni”, assenze non spiegate dai vertici delle forze armate: segnali che indicano non solo una lotta alla corruzione, ma un clima di sospetto permanente. L’Esercito Popolare di Liberazione, pilastro della stabilità interna e strumento chiave delle ambizioni globali di Pechino, è diventato il principale teatro di una serie di epurazioni senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Recenti sviluppi in Cina indicano una serie di purghe all’interno delle forze armate, tra cui l’inchiesta sul generale Zhang Youxia, uno dei più alti ufficiali dell’esercito.

