Il sindaco di una città del Cuneese ha invitato i bambini a non cantare “Bella ciao” durante un evento del 25 aprile, affermando che la canzone è politicizzata. La decisione ha suscitato discussioni tra cittadini e organizzatori, con alcuni che hanno criticato l’invito e altri che l’hanno difeso. La polemica si focalizza sul ruolo simbolico della canzone, storicamente legata alla Resistenza.

Le note di “Bella ciao”, canzone simbolo della Resistenza, ancora una volta diventano oggetto di polemiche. È accaduto alle celebrazioni del 25 aprile a Monterosso Grana, nel Cuneese, dove il sindaco Stefano Isaia, ex assessore provinciale della Lega, ha suggerito ai docenti della scuola del paese di non cantarla insieme ai bambini perché “strumentalizzata” dalla politica, facendo riferimento – secondo quanto riporta La Stampa – al fatto che fosse stata intonata dalle opposizioni alla Camera durante il voto sul decreto Sicurezza. Un invito che alle maestre è suonato come un atto di censura. La manifestazione si è svolta nella borgata Levata,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non cantate ‘Bella ciao’, è politicizzata”: l’invito ai bambini del sindaco leghista all’evento per il 25 aprile nel Cuneese

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