Il 25 aprile, alcuni giovani di Forza Italia Giovani hanno partecipato a un corteo a Milano insieme all’Anpi, l’associazione partigiani. Durante la giornata, il sindaco leghista ha cantato “Bella ciao” in pubblico. Il segretario dei giovani azzurri ha commentato che questa data è considerata divisiva da alcuni. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle manifestazioni ufficiali, senza incidenti segnalati.

A manifestare per la festa della Liberazione non ci sarà solo l’opposizione. La maggioranza di centrodestra sarà al corteo di Milano con i giovani di Forza Italia, mentre una delegazione degli azzurri junior sarà al cimitero americano di Nettuno per commemorare le vittime del conflitto. Intanto fa discutere il sindaco leghista del piccolo comune di Noventa Padovana Marcello Bano che ha voluto cantare “Bella ciao” insieme ai suoi cittadini. Una scelta che ha difeso sui suoi profili social, annunciando l’inserimento del brano nella scaletta del concerto cittadino. Tra i manifestanti del corteo milanese per il 25 aprile ci sono anche i colori di Forza Italia Giovani Lombardia che hanno scelto di scendere in piazza senza ricevere alcuna controindicazione dal partito.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il 25 aprile del centrodestra: Forza Italia Giovani sfila con l’Anpi, sindaco leghista canta «Bella ciao»

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