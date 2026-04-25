Il sindaco leghista applaude Bella Ciao nel giorno della festa della Liberazione

Il 25 aprile nel comune di Noventa Padovana è stato anticipato da diverse polemiche legate soprattutto alle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci che ha criticato aspramente le scelte del sindaco del comune alle porte di Padova di inserire nella scaletta dell'evento anche la canzone "Bella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il 25 aprile del centrodestra: Forza Italia Giovani sfila con l’Anpi, sindaco leghista canta «Bella ciao»

Oltre “Bella ciao”: i brani simbolo della lotta partigiana che hanno accompagnato l’Italia verso la Liberazione“Bella ciao” è la più nota perché è diventata il simbolo globale della libertà ma le canzoni della Resistenza sono tante.