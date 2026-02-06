Sicurezza e sostegno alle divise | la Lega scende in piazza con la raccolta firme Io sto con il poliziotto

La Lega ha organizzato una giornata di mobilitazione a Cesenatico, con gazebo in centro e una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine. I membri del partito hanno invitato i cittadini a firmare la petizione “Io sto con il poliziotto” per chiedere più sicurezza e un maggiore sostegno alle divise. La piazza si è riempita di cittadini interessati, mentre i promotori hanno spiegato le ragioni della loro iniziativa.

Focus sul nuovo decreto e solidarietà agli agenti dopo i fatti di Milano e Torino: "Vicinanza concreta a chi ci difende ogni giorno" afferma il partito Gazebo in centro e raccolta firme a sostegno delle divise. La Lega chiama a raccolta i cesenati per una mattinata di mobilitazione, portando in strada i temi caldi della sicurezza e della tutela delle Forze dell'Ordine. L'appuntamento è per domani, sabato, quando i militanti del Carroccio allestiranno un presidio tra corso Mazzini e l'angolo della Galleria Urtoller. Dalle 10 alle 12, il partito del vicepremier Matteo Salvini sarà presente in strada non solo per discutere del "Pacchetto Sicurezza" recentemente approvato, ma anche per lanciare una campagna di sottoscrizioni legata a recenti fatti di cronaca nazionale.

