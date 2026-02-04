Il governo si difende dalle accuse di propaganda, ma gli agenti di polizia restano in attesa di chiarimenti. Conte critica il decreto sicurezza, affermando che il governo sfrutta le divise per fare propaganda e usa casi di cronaca per giustificare nuove misure. La polemica si accende, mentre gli agenti chiedono fatti concreti e meno propaganda.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La novità rispetto al passato è un governo che fa propaganda sulle divise dei poliziotti e strumentalizza fatti di cronaca per intervenire con un nuovo decreto sicurezza. Tentano di dare ulteriori segnali a una popolazione che invece vuole soluzioni. Sa qual è la realtà? È che sulla sicurezza il governo non-fun-zio-na". Lo dice Giuseppe Conte al Corriere della sera. Sul decreto sicurezza, il leader M5s dice: "La cauzione è una follia, è incostituzionale e, se passasse, solo i miliardari potranno organizzare una manifestazione. Lo scudo per gli agenti? "È una norma slogan (. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Conte, 'governo fa propaganda sulle divise, scudo per gli agenti una presa in giro'

Il nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati.

Dopo gli scontri di Torino, il governo sta preparando nuove misure da inserire nel Decreto sicurezza.

Argomenti discussi: Giuseppe Conte: Questo governo fa propaganda sulle divise dei poliziotti. Lo scudo per gli agenti? È solo una presa in giro; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Sicurezza, appello di Meloni alle opposizione per una risoluzione unitaria. Restano nodi sul Ddl; Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure.

Meloni: “Risoluzione comune sulla sicurezza” Schlein: “Aspe’” Conte: “Dipende” Fratoianni: “No” Bonelli: “Ma perché” Calenda: “La scrivo io” Renzi: “Un seggio” #Circolargo - facebook.com facebook

Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein no. Di @carusocarmelo x.com