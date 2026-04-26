Sono state smentite le voci diffuse in merito a una presunta nomina di un dirigente di alto livello alla presidenza di Eni. In una dichiarazione ufficiale, si afferma che le ricostruzioni apparse sulla stampa sono prive di ogni fondamento e non corrispondono alla realtà dei fatti. La società ha precisato che non ci sono cambiamenti in programma per la guida dell'azienda in questo momento.

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - "Sono prive di ogni fondamento le fantasiose ricostruzioni apparse in un articolo de La Stampa circa la nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni": lo si legge in una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea come sia "falso che all'ingegnere Di Foggia sia stato proposto di guidare in futuro Open Fiber e che lei abbia chiesto garanzie per farlo". Inoltre - continua la nota - "è falso che sia stata Giuseppina Di Foggia a chiedere la nomina ad ENI. L'ingegnere Di Foggia è stata indicata dal Governo come presidente di Eni per la sua grande competenza e serietà e, per ricoprire questo incarico, ha rinunciato a un'importante buonuscita da Terna, cosa che in pochi avrebbero fatto, denotando una qualità umana non comune".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nomine: P. Chigi, infondate ricostruzioni su nomina Di Foggia a presidenza Eni

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