Giuseppina Di Foggia lascia Terna per la presidenza Eni e rinuncia a oltre 7 milioni su richiesta di Meloni

Giuseppina Di Foggia ha deciso di lasciare il ruolo di amministratore delegato di Terna per assumere la presidenza di Eni. In seguito a questa scelta, ha rinunciato a una indennità di circa 7,3 milioni di euro. La decisione è stata presa su richiesta del governo. La nomina di Di Foggia a presidente di Eni è stata annunciata recentemente.

Giuseppina Di Foggia rinuncia a una buonuscita da oltre 7 milioni di euro per la presidenza di Eni. L’amministratrice delegata di Terna ha firmato l’accordo per l’uscita dall’azienda senza la maxi indennità prevista per la posizione di direttore generale “subordinatamente alla nomina a presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A.”. Una decisione presa al termine di una settimana di braccio di ferro con Palazzo Chigi e l’intervento della stessa Giorgia Meloni. L’aut aut di Giorgia Meloni La firma è arrivata dopo che proprio la presidente del Consiglio aveva dichiarato al Salone del Mobile che la manager avrebbe dovuto decidere tra le due alternative e che la nomina a presidente di Eni non era compatibile con gli oltre 7 milioni previsti per l’uscita dal ruolo di direttore generale di Terna.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giuseppina Di Foggia lascia Terna per la presidenza Eni e rinuncia a oltre 7 milioni, su richiesta di Meloni Notizie correlate Terna, la ceo Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni in cambio della presidenza EniTerna rende noto che, in data odierna, l'ad e direttrice generale Giuseppina Di Foggia, "ha sottoscritto un accordo per la cessazione anticipata del... Leggi anche: C’è la firma: Giuseppina Di Foggia sottoscrive l’accordo per la rinuncia alla buonuscita da Terna per la presidenza Eni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dilemma Terna, Giuseppina Di Foggia vuole il bonus d’addio; Terna, l'ad Di Foggia rinuncia alla liquidazione: un passo indietro dopo le polemiche; Giuseppina Di Foggia: come nasce il caso tra Terna ed Eni; Terna, Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita di 7,3 milioni per andare all’Eni. Giuseppina Di Foggia lascia Terna per la presidenza Eni e rinuncia a oltre 7 milioni, su richiesta di MeloniL'ad di Terna Giuseppina Di Foggia ha rinunciato alla buonuscita da 7,3 milioni per candidarsi alla presidenza di Eni, come richiesto da Meloni ... virgilio.it Di Foggia lascia Terna e rinuncia alla buonuscita da 7 milioni per diventare presidente EniL'annuncio ufficiale dell'azienda è arrivato attraverso una nota: l'addio diventerà effettivo a partire dal 5 maggio 2026. Ecco cosa prevede l'accordo ... today.it La Stampa. . Terna Spa annuncia che l’amministratore Delegato e direttore Generale Giuseppina Di Foggia ha sottoscritto un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenz - facebook.com facebook Terna, la ceo Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni in cambio della presidenza Eni x.com