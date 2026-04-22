Ticinia Novara e Invincibili di Omegna | Novara e Vco protagonisti del calcio inclusivo firmato SKF

Domenica 26 aprile si svolgerà presso il centro sportivo Il Podio di Porte, in provincia di Torino, la sesta edizione di “SKF Italia Meet the World”. L’evento vedrà protagonisti rappresentanti delle squadre Ticinia Novara e Invincibili di Omegna, due realtà che si occupano di calcio inclusivo. Si tratta di una manifestazione dedicata a promuovere l’integrazione attraverso lo sport, coinvolgendo atleti e squadre provenienti da diverse aree del paese.

Domenica 26 aprile, presso il centro sportivo Il Podio di Porte (Torino), si alzerà il sipario sulla sesta edizione di “SKF Italia Meet the World”. Non si tratta di un semplice torneo, ma di una tappa fondamentale del progetto globale promosso da SKF — leader mondiale nella produzione di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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A Novara e nel Vco cresce la richiesta di tecnici specializzatiMercato del lavoro dinamico, ma segnato da un divario sempre più evidente tra domanda e offerta, soprattutto per i profili tecnici e specializzati.

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Si parla di: Sport e inclusione. Gli Invincibili di Omegna e Ticinia Novara APS ASD partecipano alla sesta edizione del torneo SKF Italia Meet the World; La Cupola vista da San Rocco, nello scatto del Pizzi.