I sondaggi indicano che la candidata di centro-sinistra si trova dietro a due rivali nelle intenzioni di voto, con una differenza di pochi punti percentuali. La campagna si concentra sulla partecipazione alle primarie, che prevedono iscrizioni, eventi pubblici e incontri nei gazebo. La giornata di voto si avvicina e le forze politiche monitorano attentamente i risultati.

Roma, 29 marzo 2026 – Si fa presto a dire primarie. Primarie come? Di iscritti, aperte, ai gazebo, online, con o senza ballottaggio? “Parlare di ballottaggio alle primarie senza che sia stata ancora incardinata la riforma elettorale pare davvero prematuro”, rileva appunto un autorevole esponente 5 Stelle. E il partito guidato dall’ex premier Giuseppe Conte è diventato ormai il più schietto assertore della “partecipazione democratica” alle primarie: che sono “un’idea del Pd, non certo nostra”, come fanno presente fonti vicine all’ex premier. Mentre al Nazareno si comincia a mordere il freno anche dall’orbita della segretaria Elly Schlein, che dalle primarie è uscita leader e certo non può deprecarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si fa presto a dire primarie. I sondaggi agitano i dem: Schlein dietro Conte e Salis

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le regole a partita in corso, spostato risorse e ignorato imprese e territori. Ci batteremo in Parlamento per cancellare questi tagli e ripristinare le risorse. Le imprese e i lavoratori italiani meritano uno Stato che mantenga la parola. 2/2 #Schlein x.com