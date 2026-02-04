Isolde Kostner, ex campionessa di sci, ora gestisce uno chalet a Selva di Val Gardena. La donna si occupa di tutto, dalla cucina alla guida dei turisti sugli sci. In un'intervista, scherza sulla sua vita da imprenditrice:

Tre medaglie olimpiche, tre ai Mondiali, 15 vittorie in Coppa del Mondo, 51 podi, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2001 e nel 2002: Isolde Kostner è stata tra le sciatrici più veloci del mondo. Ora è un’imprenditrice di successo. Isolde, come sono stati questi primi 50 anni? "Per niente noiosi. Ho avuto un’infanzia bellissima, due genitori che mi hanno lasciato libera: in estate di giocare nei boschi e nei prati; in inverno di praticare sci, fondo, hockey su ghiaccio, pattinaggio. Si poteva andare ancora con la slitta in strada". Poi gli anni da atleta. "Ho cominciato ad allenarmi seriamente a 11, e ho smesso a 31. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kostner: "Nel mio B&B anche cuoca e cameriera. Moglie gelosa? Se trova una che gli piace di più che vada..."

