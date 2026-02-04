Kostner | Nel mio B&B anche cuoca e cameriera Moglie gelosa? Se trova una che gli piace di più che vada
Isolde Kostner, ex campionessa di sci, ora gestisce uno chalet a Selva di Val Gardena. La donna si occupa di tutto, dalla cucina alla guida dei turisti sugli sci. In un'intervista, scherza sulla sua vita da imprenditrice:
Tre medaglie olimpiche, tre ai Mondiali, 15 vittorie in Coppa del Mondo, 51 podi, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2001 e nel 2002: Isolde Kostner è stata tra le sciatrici più veloci del mondo. Ora è un’imprenditrice di successo. Isolde, come sono stati questi primi 50 anni? "Per niente noiosi. Ho avuto un’infanzia bellissima, due genitori che mi hanno lasciato libera: in estate di giocare nei boschi e nei prati; in inverno di praticare sci, fondo, hockey su ghiaccio, pattinaggio. Si poteva andare ancora con la slitta in strada". Poi gli anni da atleta. "Ho cominciato ad allenarmi seriamente a 11, e ho smesso a 31. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Selva Val Gardena
«Mi sono appassionato al percorso di transizione di una ragazza e la sostengo economicamente. È come se l'avessi in affido. So che mia moglie non capirebbe e le persone a me più vicine penserebbero che ho secondi fini». Risponde Elena Di Cioccio
Elena Di Cioccio dice di sostenere economicamente una ragazza in transizione, come se fosse in affido.
“Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata ‘pulita’. Sono una ex Letterina, il mio nome è nel secchio”: Ludmilla Radchenko pubblica una chat con Fabrizio Corona
Fabrizio Corona torna a far parlare di sé.
Ultime notizie su Selva Val Gardena
Argomenti discussi: Kostner: Nel mio B&B anche cuoca e cameriera. Moglie gelosa? Se trova una che gli piace di più che vada...
Kostner: Nel mio B&B anche cuoca e cameriera. Moglie gelosa? Se trova una che gli piace di più che vada...Isolde, ex campionessa del mondo, gestisce uno chalet a Selva di Val Gardena: Sono il jolly, sto in cucina e porto i turisti a sciare. Le azzurre di oggi non sono più forti di noi. I miei figli? Uno ... gazzetta.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.