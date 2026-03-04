Vicenza distratto il Trento fa il colpo Brescia flop crolla il Lecco pari dell' Inter U23

Nella giornata di calcio, Vicenza si lascia distrarre e permette al Trento di approfittarne, conquistando i tre punti in trasferta. Il Brescia subisce una battuta d’arresto, mentre il Lecco crolla in casa. L’Inter U23 ottiene un pareggio. La capolista si prende un turno di riposo, consentendo agli avversari di avanzare, con il Renate che segna tre gol fuori casa contro la squadra di Valente.

Il turno infrasettimanale del girone A sorprende con la contemporanea sconfitta delle prime tre in classifica. A partire dal Vicenza, saldamente al comando con 16 punti di vantaggio ma anche un po' distratto visto che ha perso la seconda partita consecutiva in casa: al Menti passa (3-2) il Trento con i gol degli ex Capone e Jacopo Pellegrini (super doppietta), Rauti e Stuckler firmano la reazione ma non basta. Come accennato, però, lo scivolone è indolore per la capolista di Fabio Gallo. Cade infatti anche il Brescia a Zanica, campo dell’AlbinoLeffe: punita in campo aperto da Sali, la squadra di Corini fa fatica a trovare continuità (prende gol da 5 partite di fila e non vince in trasferta da più di un mese). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

