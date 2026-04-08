Inter U23 stende il Trento 2-1 | sfuma il sorpasso al Lecco

Nell’incontro di recupero della trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, l’Inter U23 ha battuto il Trento con il risultato di 2-1. La partita si è conclusa con la squadra ospite che non è riuscita a superare il Lecco in classifica, compromettendo così il tentativo di sorpasso nelle posizioni di vertice. La sfida si è svolta in modo regolare senza ulteriori variazioni di risultato.

Il Trento ha subito una sconfitta per 2 a 1 contro l’Inter U23 nell’incontro di recupero della trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, svanendo il tentativo di superare il Lecco in classifica. L’evento, svoltosi all’U-Power Stadium di Monza mercoledì 8 aprile 2026, ha i nerazzurri prevalere grazie a due reti che hanno condizionato l’andamento della gara. L’azione decisiva del primo tempo è arrivata al quarto d’ora, quando Spinaccé ha trovato la rete di testa dopo un assist preciso di Cocco. Il portiere Barlocco non ha potuto nulla nel tentativo di salvare il risultato, mentre il Trento sembrava risentire di un caldo primaverile insolito per l’impianto di Monza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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