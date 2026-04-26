Niente libri e musica per Alfredo Cospito l’anarchico pescarese detenuto in Sardegna

Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari, non può ricevere libri e musica. Nonostante il tribunale di sorveglianza avesse dato l’autorizzazione, la direzione del carcere, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il ministero della giustizia hanno presentato ricorso. La decisione ha impedito l’accesso ai materiali richiesti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Il tribunale di sorveglianza aveva autorizzato la consegna di libri e cd all'anarchico pescarese Alfredo Cospito recluso al 41 bis nel carcere di Sassari, ma la stessa casa circondariale, il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) ed ministero della giustizia hanno fatto ricorso in.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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