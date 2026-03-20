Chi è Alfredo Cospito e perché l' anarchico è in carcere a Sassari con una condanna a 23 anni

Alfredo Cospito è un anarchico attualmente in carcere a Sassari, dove si trova sotto il regime di 41 bis. Nel 2025, la Corte ha deciso la sua condanna a 23 anni di reclusione. La sua detenzione è stata oggetto di attenzione mediatica e legale, e il suo caso è stato al centro di numerose discussioni pubbliche.

Alfredo Cospito è ritenuto un personaggio di spicco della Fai-Fri, Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale. È il primo anarchico detenuto in regime di 41-bis e, nel 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato manifestatamente infondato il suo ricorso contro l’applicazione del carcere duro. Chi è Alfredo Cospito Alfredo Cospito è nato a Pescara nel 1967. Negli anni ’90, è stato condannato a un anno di reclusione per essersi dichiarato obiettore totale quando gli è arrivata la chiamata per la leva militare e ha rimediato altre condanne per un’occupazione di una storica distilleria e per degli scontri con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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