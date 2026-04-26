Niente estintori e acqua potabile Chiuso bazar titolare denunciata

Durante un controllo presso un’attività commerciale, sono stati riscontrati diversi irregolarità. Non sono stati trovati gli estintori obbligatori e manca anche l’acqua potabile per il pubblico. Di conseguenza, il bazar è stato chiuso e la titolare è stata denunciata. La verifica è stata condotta dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei clienti e il rispetto delle normative vigenti.

Non solo l’assenza degli estintori prevista per legge all’interno dell’attività. Bensì anche la totale assenza di ancoraggio strutturale delle scaffalature all’interno del negozio, la mancanza della cassetta di pronto soccorso, diversi problemi all’impianto elettrico, l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione e, infine, anche l’assenza dell’allaccio alla rete dell’acquedotto pubblico, tale da fare riscontrare la mancanza totale di acqua potabile nell’esercizio. È questa la sfilza di irregolarità riscontrate dalla polizia amministrativa della Questura di Rimini nel corso di un controllo mirato in viale Regina Margherita volto a verificare la regolarità delle attività commerciali in strada, soprattutto bazar e minimarket del lungomare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente estintori e acqua potabile. Chiuso bazar, titolare denunciata Notizie correlate Night club aperto senza licenza né autorizzazioni a Rimini, locale chiuso e titolare sanzionata e denunciataUna chiusura e una denuncia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in uno storico night club di Rimini dove sono state... Vanno in gita in battello a Monte Isola e lasciano il barboncino chiuso nel suv senza acqua: denunciata coppia spagnolaSulzano (Brescia) – Momenti di paura per un barboncino abbandonato in auto da una coppia di turisti spagnoli e dai loro figli per andare in gita a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Niente estintori e acqua potabile. Chiuso bazar, titolare denunciata; Soffitti precari e laboratori allagati, ora basta: sciopero degli studenti nel liceo di Monteverde; Merce scaduta, niente acqua potabile e non solo: sospesa attività di un minimarket a Rimini. Niente estintori e acqua potabile. Chiuso bazar, titolare denunciataUn minimarket di viale Regina Margherita è risultato sprovvisto dei dispositivi di sicurezza, dell’allaccio all’acquedotto e con diversa merce scaduta in vendita: arriva anche la maxi multa. ilrestodelcarlino.it Merce scaduta, niente acqua potabile e non solo: sospesa attività di un minimarket a RiminiIl personale specializzato dell'Ausl Romagna ha accertato inoltre gravi carenze igienico sanitarie, tra le quali il mancato allaccio alla rete dell’acquedotto pubblico, quindi l'attività era priva di ... altarimini.it Geopop. . La scienza dietro la rapina di Napoli: buco scavato nella “monnezza storica”, ecco perché nessuno ha sentito niente - facebook.com facebook