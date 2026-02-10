Night club aperto senza licenza né autorizzazioni a Rimini locale chiuso e titolare sanzionata e denunciata

La Polizia ha chiuso un night club aperto senza licenza a Rimini. Durante i controlli sulla movida, gli agenti hanno scoperto che il locale operava illegalmente. La titolare è stata sanzionata e denunciata. La situazione ha portato alla chiusura immediata del locale.

Una chiusura e una denuncia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in uno storico night club di Rimini dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell’attività di pubblico spettacolo. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli disposti dal Questore per garantire la sicurezza della movida urbana e il rispetto delle normative nei locali di intrattenimento. Controlli in un night club di Rimini Attività senza autorizzazione e precedenti provvedimenti Chiusura immediata del locale Sanzioni amministrative e ulteriori contestazioni Controlli in un night club di Rimini L’intervento si è svolto nei giorni scorsi in concomitanza con lo svolgimento del SIGEP presso la Fiera di Rimini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La polizia di Rimini ha fatto irruzione in uno storico night club della città, scoprendo che era aperto e funzionante senza le autorizzazioni necessarie.

La polizia di Rimini ha chiuso un night club che funzionava senza licenze e autorizzazioni.

