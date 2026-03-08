Una coppia di turisti spagnoli e i loro figli sono stati denunciati dopo aver lasciato il loro barboncino chiuso in auto a Sulzano, mentre erano in gita in battello a Monte Isola. Il cane è stato trovato senza acqua all’interno del veicolo, creando preoccupazione tra i passanti. La situazione è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le procedure legali contro i proprietari.

Sulzano (Brescia) – Momenti di paura per un barboncino abbandonato in auto da una coppia di turisti spagnoli e dai loro figli per andare in gita a Monte Isola. Oggi pomeriggio, un giovane barboncino femmina ha vissuto attimi di terrore mentre si trovava chiuso nella vettura della sua famiglia, andata in battello a Monte Isola, la più grande isola lacustre d'Italia. Lasciato solo in auto e senza acqua . I proprietari hanno deciso di lasciare l'animale da solo all'interno del SUV di famiglia, con targa spagnola, rinunciando a portarlo forse temendo il costo del biglietto. La cagnolina è stata lasciata senza acqua e senza alcuna protezione. Alcuni passanti, notando la situazione, hanno immediatamente contattato il numero unico d’emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vanno in gita in battello a Monte Isola e lasciano il barboncino chiuso nel suv senza acqua: denunciata coppia spagnola

