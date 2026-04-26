Niente abbonamenti agevolati per i residenti Il comitato | ztl dalle 20 a luglio e agosto

Al momento, non ci saranno abbonamenti scontati per i residenti di Porto Recanati che desiderano parcheggiare sulle strisce blu. Il comitato ha comunicato che la zona a traffico limitato rimarrà attiva dalle 20 durante i mesi di luglio e agosto. La decisione riguarda esclusivamente le tariffe attuali e non prevede al momento modifiche o agevolazioni per i cittadini locali.

Per il momento si allontana l’ipotesi di un abbonamento rivolto ai residenti di Porto Recanati per poter parcheggiare l’auto sulle strisce blu, a un prezzo agevolato. Ma allo stesso tempo il comitato di quartiere Castennou, presieduto da Cristiana Mataloni (nella foto), ha inviato al Comune la proposta ufficiale di far scattare la ztl a partire dalle 20, per tutti i giorni di luglio e agosto. "A seguito dell’incontro con l’amministrazione sul tema parcheggi, principalmente riguardo all’abbonamento per i residenti, purtroppo appare al momento difficilmente attuabile per motivi di bilancio – spiega il quartiere Castennou sui social network –....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente abbonamenti agevolati per i residenti. Il comitato: ztl dalle 20 a luglio e agosto Notizie correlate L'Amat tende la mano ai disabili o a chi è in difficoltà, abbonamenti agevolati per autobus e tramIl consiglio di amministrazione dell'Amat, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, ha approvato l’avvio in via sperimentale... Casa in Valle: nuovi mutui agevolati per giovani e residentiLa terza Commissione Assetto del territorio del Consiglio Valle ha dato il via libera a un aggiornamento delle norme sui mutui agevolati per... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Niente abbonamenti agevolati per i residenti. Il comitato: ztl dalle 20 a luglio e agosto; Trenord, dall'1 maggio abbonamento annuale a 20 euro (ma non per tutti); Smart working e mezzi pubblici scontati, il piano Ue per ridurre le bollette. Ma niente tassa sugli extraprofitti; Arriva lo sciopero dei mezzi Atm per bloccare Milano durante la Design Week: gli orari di metro, bus e tram. Abbonamenti Amt over 70 solo dopo le 9.30, il Comune apre all’abolizione del vincolo orarioTerrile: Ne parleremo dopo l'estate in fase di monitoraggio e vedremo se ci saranno le condizioni. Ad oggi sottoscritte 38mila tessere da 120 euro ... genova24.it Ti sei mai iscritto in palestra… e dopo 2 mesi hai smesso Però continuavi a pagare… vero Ecco, da noi questo NON succede. Niente abbonamenti annuali obbligatori. Niente soldi buttati. Scegli tu: mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ti alleni… valuti - facebook.com facebook