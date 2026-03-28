Il consiglio di amministrazione dell’azienda di trasporto pubblico ha approvato un progetto sperimentale per offrire abbonamenti a tariffe ridotte destinati a persone con disabilità e a chi si trova in difficoltà economica. Le nuove agevolazioni riguarderanno i servizi di autobus e tram e entreranno in vigore a breve. La misura mira a facilitare l’accesso al trasporto pubblico per le categorie interessate.

Il consiglio di amministrazione dell'Amat, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, ha approvato l’avvio in via sperimentale di nuove agevolazioni tariffarie per l’utilizzo di autobus e tram, rivolte a persone con disabilità e in condizioni economiche svantaggiate. La misura, richiesta dal sindaco Roberto Lagalla, entrerà in vigore a partire dal primo aprile e avrà una durata di tre mesi. La sperimentazione prevede l’emissione di un abbonamento trimestrale a costo zero per le persone con disabilità con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% e con un reddito Isee non superiore a 10.440 euro; l’emissione di un abbonamento annuale al costo di 90 euro per tutte le linee per le persone con disabilità, sempre con invalidità pari o superiore al 67%, ma con un reddito Isee superiore a 10. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - L'Amat tende la mano ai disabili o a chi è in difficoltà, abbonamenti agevolati per autobus e tram

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