La terza Commissione Assetto del territorio del Consiglio Valle ha approvato un aggiornamento delle norme che regolano i mutui agevolati destinati all’edilizia residenziale. La decisione riguarda specificamente giovani e residenti, ai quali saranno offerti nuovi strumenti di finanziamento con condizioni più favorevoli. L’obiettivo è incentivare l’acquisto di case e sostenere la domanda nel settore immobiliare locale. Il provvedimento ora passerà all’esame dell’assemblea legislativa.

La terza Commissione Assetto del territorio del Consiglio Valle ha dato il via libera a un aggiornamento delle norme sui mutui agevolati per l’edilizia residenziale. Il provvedimento, ora in attesa della ratifica definitiva da parte della Giunta, mira a facilitare l’acquisto della prima casa attraverso una revisione dei criteri di accesso. L’iniziativa è stata presentata dall’Assessore al bilancio Mauro Baccega davanti ai membri della commissione. Mentre la maggioranza ha votato a favore, i gruppi AdC e AVS hanno scelto di astenersi, segnando un passaggio non privo di sfumature ma comunque orientato all’avanzamento dell’atto. Semplificazione burocratica e nuovi beneficiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa in Valle: nuovi mutui agevolati per giovani e residenti

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